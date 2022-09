Tiltalt i terrorsag hjalp IS-svoger med Google Maps

Det er i en terrorsag i Retten i Holbæk, at anklageren borer i mandens forhold til svogeren. For her er den 35-årige mand anklaget for at have sendt penge til svogeren og hjulpet ham med WhatsApp og landkort.

Dermed finansierede og fremmede han ifølge anklageskriftet terror, da svogeren angiveligt var tilsluttet Islamisk Stat. Den 35-årige nægter sig skyldig.

Den 35-årige hjalp i beskeder svogeren med brugen af Google Maps, og så forsøgte han at finde et program kaldet ”Den ubestridelige sejr”. Det skete i 2015 og 2016. Svogeren var ifølge den tiltalte i Irak.