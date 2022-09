Politiet får værktøjer til at bekæmpe digitale krænkelser af børn

Regeringen har sammen med en række andre partier lanceret en ny digital tryghedspakke.

Den skal give politiet værktøjer til at bekæmpe it-kriminalitet.

Tryghedspakken indeholder ni nye initiativer. Dem kan du bliver klogere på her.

* Styrket samarbejde mellem myndigheder og civilsamfund mod digitale krænkelser.

Samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfund skal styrkes i en netværksgruppe. Den skal bidrage til indsatser til at bekæmpe digitale krænkelser på nettet.

Netværket skal have et særligt fokus på mulighederne for at styrke indsatsen mod blandt andet grooming.

* Awarenesskampagne om samhandel.

Politiet igangsætter en mediekampagne, som sætter fokus på, hvad man som borger selv kan gøre for at undgå svindel, når man handler med andre på nettet.

* Undersøgelse af mulighederne for mere sikker samhandel på nettet.

Justitsministeriet igangsætter et arbejde, der skal undersøge mulighederne for mere sikker handel på nettet. Arbejdet vil for eksempel kunne munde ud i nationale tiltag.

* Blokering af svindelhjemmesider.

Der indføres en lovhjemmel, der giver politiet adgang til hurtigt at reagere på anmeldelser om svindelhjemmesider. Politiet får mulighed for hurtigt at blokere hjemmesider, og indgrebet skal efterfølgende forelægges for retten til godkendelse.

* Hurtigere adgang til bankoplysninger og identifikation af gerningsmænd.

Når politiet modtager anmeldelser om bedrageri på nettet, kan politiet anmode bankerne om oplysninger om kontoindehaveren.

Politiet vil tilbyde bankerne, at den manuelle proces bliver ensrettet og samlet i såkaldte bunkeforespørgsler.

* Styrkelse og optimering af sagsbehandling inden for it-relateret økonomisk kriminalitet.

Nationalt Center for It-relateret Kriminalitet (NCIK) får tilført 20 ekstra medarbejdere frem til midten af 2023.

* Kompetenceløft på det digitale område.

Politiet vil styrke uddannelsestilbuddet til efterforskere af sager om digitale krænkelser og it-relateret økonomisk kriminalitet.

* Styrkelse af bekæmpelse af digitale krænkelser og seksualforbrydelser.

Politiets nationale kontaktpunkt for blandt andet anmeldelser om digitale sexkrænkelser er styrket med 11 årsværk. Kontaktpunktets opgave er blandt andet at sikre hurtig nedtagning af ulovligt materiale på nettet.

* Forsøg med digitaliseret offergenkendelse.

Politiet vil afprøve nye værktøjer til identifikation af forurettede. Det foreslås at politiet igangsætter et forsøg med anvendelse af teknologi, der kan genkende ansigter og dermed optimere identifikationen af offeret.

Kilde: Justitsministeriet.