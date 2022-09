Tiltale: Tvang elev til morgensamling i underbukser

Skolens forstander frem til oktober 2020 Morten Ulrik Jørgensen står tirsdag ved Retten i Helsingør anklaget for at have udsat to elever for en behandling, der efter anklagemyndighedens opfattelse bør straffes.

Den ene blev tilbage i 2016 tvunget til at gå til morgensamling kun iført T-shirt og underbukser. Samme elev blev flere gange tvunget til at følge med ved at få boret en nøgle ind i ribbenene, lyder det i anklageskriftet.

Begge elever blev ifølge anklageskriftet i sagen flere gange væltet ud af deres senge i forbindelse med morgenvækning, og det var en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om simpel vold, lyder det.