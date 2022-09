Politiet skriver på Twitter klokken 22.20, at de fortsat er til stede i området for at skabe ro og tryghed en del timer endnu.

Et større område omkring adressen blev mandag aften spærret af i forbindelse med politiets arbejde.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvorvidt politiet formoder, at skyderiet er banderelateret.

Der er ikke nogle meldinger om anholdelser i forbindelse med skyderiet.

Københavns Politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer til skyderiet.