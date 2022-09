Voldtægt af teenagepiger og vold har udløst forvaring til en 34-årig mand

Blandt andet blev han fundet skyldig i at have holdt en 14-årig pige indespærret i 18 timer i juli sidste år. Det skete i en lejlighed i Lyngby.

Mareridtet for den 14-årige pige begyndte ved 03-tiden natten til 22 juli.

Frem til klokken 21 blev hun voldtaget to gange. Undervejs tog den 33-årige flere gange kvælertag på hende, gav hende flere lussinger, hev hende i håret og spyttede hende flere gange i ansigtet.

I retten nægtede Degirmencioglu sig skyldig. Han forklarede, at det var pigen, der havde lagt op til ham, og at han troede, at hun var 16 år. Desuden gik han på et tidspunkt fra lejligheden, og hun havde derfor mulighed for at slippe væk.

Men pigen var efterladt nøgen i lejligheden uden sin telefon, og sammen med grove trusler fra Degirmencioglu betød det, at hun ikke turde gå nogen steder.