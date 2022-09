Vinteren 2020/21 var så hård, at flere af statens egne kreaturer døde af sult eller blev stærkt afmagrede.

Det førte dengang til, at Naturstyrelsen blev politianmeldt for ikke at have levet op til sit ansvar. Og både miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn indskærpede, at staten skal passe på de dyr, den sætter ud i naturnationalparker.

Græssende dyr som kvæg, heste får og geder er med til at forhindre, at den danske natur gror til.