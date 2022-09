Politi afspærrede Studiestræde i København

- Vi undersøger stadigvæk forholdet, men vi er færdige på stedet. Jeg har ikke yderligere på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

Han afviser at uddybe, hvad det ”mistænkelige forhold” dækker over.

Han oplyser dog, at ingen er kommet til skade.

Ekstra Bladet har talt med flere ansatte på baren Jailhouse. De beretter, at baren har været udsat for en bombetrussel. Ifølge en af de ansatte skal en person have givet truslen telefonisk.