Lokalpolitikers inhabilitet kan føre til krav om millioner

På forhånd havde Henrik Aakast fra Venstre ”profileret sig politisk” i forhold til sagen, noterer de tre dommere i Næstved.

De bemærker desuden, at Aakast også var med i bestyrelsen for Foreningen mod Grusgrav i Bjerrede. Han er endvidere medejer af flere ejendomme tæt på kanten af den planlagte grusgrav. Og endelig har han selv tidligere skrevet, at en tilladelse ville påvirke hans og hans families økonomi drastisk.

Henrik Aakast havde en så ”væsentlig og direkte personlig økonomisk interesse i, om der blev meddelt tilladelse, at der ud fra en generel vurdering må anses at være risiko for, at han ville kunne lade sig påvirke heraf ved sin stillingtagen”, skriver dommerne i Næstved.

Men dommen om inhabilitet er altså anket af kommunen, og nu tager landsretten fat på spørgsmålet på retsmøder onsdag og torsdag. Dommen kommer først på et senere tidspunkt.