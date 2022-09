Politibus køres til Ølgod for at opklare sag om overgreb

I et forsøg på at opklare sagen om et seksuelt overgreb på en dreng i Ølgod er politiet søndag rykket ud til den sydvestjyske by.

En såkaldt politibus er parkeret nær supermarkedet Netto. Her håber politiet at få kontakt med borgere, der har oplysninger om sagen.

Det fremgår af et opslag fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.