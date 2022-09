To mænd blev såret af knivstik på gaden i Vollsmose

Overfaldet skete i det fri ud for Fyrreparken 90, og nogle vidner er blevet afhørt. Såfremt der er flere eventuelle vidner, vil Fyns Politi meget gerne høre fra dem, oplyser vagtchefen til Ritzau.

Fyns Politi nægtede fredag aften og nat at oplyse, hvad indsatsen skyldtes. I stedet blev det i en pressemeddelelse oplyst, at der var ”uro” i området, og at politiet var ”massivt” til stede.

De to sårede er henholdsvis 21 og 32 år og er fra lokalområdet, oplyser politikredsens vagtchef lørdag morgen. Ingen er endnu blevet anholdt i sagen.