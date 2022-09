En mand er fundet død i bil i en sø ved fynsk gods

- Vi kommer frem sammen med ambulance og dykkere, og så finder man en mand i bilen, der er afgået ved døden, siger vagtchefen.

Mandens pårørende er underrettet.

Politiet ved endnu ikke, hvordan bilen er endt i søen. En bilinspektør er sent fredag aften til stede ved søen for at lave undersøgelser.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.