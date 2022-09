Politiet er rykket ud til uro i Vollsmose

Fyns Politi har siden fredag eftermiddag med egne ord været ”massivt til stede” i Odense-bydelen Vollsmose.

I en kortfattet pressemeddelelse fredag aften oplyser politiet, at man rykkede ud efter meldinger om uro i bydelen. Det fremgår ikke, hvad uroen skulle gå ud på.

Ekstra Bladet erfarer dog, at to personer skulle være kommet til skade i et knivstikkeri i forbindelse med en bandekonflikt i området.