39-årig sigtet for at voldtage steddatter

En 39-årig mand er fredag i et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for at have voldtaget sin steddatter mindst 14 gange.

Det skriver TV Midtvest.

Overgrebene skal have fundet sted i en periode på syv måneder fra oktober sidste år til april i år. Ifølge sigtelsen blev pigen udsat for både fuldbyrdet voldtægt og anden seksuel omgang end samleje.