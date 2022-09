Forældrepar sigtet for grov vold mod spædbarn

Torsdag eftermiddag blev parret anholdt.

Forældrene sigtes for på ukendt vis at være ansvarlige for, at pigen har fået flere kraniebrud, hjerneblødning og blødning bag øjnene med ”alvorlige og livstruende skader til følge”.

Både moren og faren nægter sig skyldige, skriver Folketidende.dk.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så det er uvist, hvad de nærmere har forklaret.