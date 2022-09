48-årig skal ni år i fængsel for 15 kilo kokain

Anklager ved NSK Jelena Hansen ville have Thomas Sivertsen idømt 10 års fængsel for hans rolle i sagen. Selv om straffen landede på et år mindre, er hun godt tilfreds med fredagens dom.

- Dygtigt politiarbejde har frembragt så overvældende beviser til brug for fremlæggelsen af sagen i retten, at domfældte har set skriften på væggen og tilstået sine kriminelle handlinger, udtaler hun.

- Jeg er meget tilfreds med afgørelsen, der sender et klart signal om, at det straffes hårdt, når man medvirker til at samfundsskadelig narkotika ender på gaden i Danmark.