Brøndby-fan løsladt i trøjesag efter flere uger bag tremmer

Ved retsmødet i sidste uge fik manden mulighed for at sige et par ord via videoforbindelse fra arresten.

- Jeg fortryder, og jeg er fuldstændig færdig med fodbold. Jeg har fået en kæmpe lærestreg, lød det.

Sagen drejer sig konkret om tre episoder, der udspillede sig i et S-tog søndag 7. august efter en fodboldkamp i Parken mellem Brøndby og FCK. FCK vandt 4-1.

Manden erkender, at han flåede et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af.

Derudover er han sigtet for et tredje tilfælde angående en trøje, men her mener han, at der må være tale om en anden gerningsmand.

Da han blev fremstillet i retten første gang, fortalte han, at han var sur over nederlaget, og at der i S-toget efter kampen opstod dårlig stemning. Det slog klik, da nogle unge FCK’ere råbte ”god tur hjem”.