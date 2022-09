Derimod opfordrede forsvareren dommeren til at give en straf på fængsel mellem otte og ti år. Hun slog på, at han led af vrangforestillinger, da han tog afsted til Syrien. Desuden har det betydning, at han har angret, og at han ikke har slået nogen ihjel, mente hun.

Det er første gang, at en fremmedkriger er dømt for landsforræderi. Senere på året, i november, indledes en nævningesag mod en anden mand, der er tiltalt for samme forbrydelse.

Den 33-årige blev udleveret fra Tyrkiet til Danmark i december 2020 og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Undervejs har han samarbejdet med politiet.