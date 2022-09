Anklager kræver fire måneders fængsel for statsministerdukke

Samtalen om skiltet hæfter Søren Harbo sig ved.

- Her ved vi, at man er klar over, at det her kan opfattes som en dødstrussel. Det er ikke bare efterrationaliseringer, siger anklageren.

Der er rejst tiltale for, at mændene ”hængte” dukken med en løkke eller lignende.

Den 33-årige stilladsarbejder, der stod for at hænge dukken op, forklarede tirsdag i retten, at det skyldtes, at den ikke kunne hænges i kroppen, da armene så ville falde af. Men den forklaring køber anklageren ikke.

- Når man ser på dukken, at den har det her om halsen, fremtræder den som hængt i en galge, siger Søren Harbo.

Han henviser til, at den 33-årige i en besked til den 32-årige foreslog, at dukken skulle hænges i en galge.