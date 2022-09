Op imod 50 biler har natten til onsdag fået piftet dækkene på Frederiksberg.

Bilerne har det tilfælles, at de kan kaldes SUV’er. En biltype kendetegnet ved en høj frihøjde og god plads i kabinen, som de seneste år har været et populært køb blandt danske bilister.

Bag aktionen står den internationale bevægelse Tyre Extinguishers (Dækpiftere, red.), og Frederiksberg-borgerne var langtfra de eneste om at stå med flade dæk og en printet hilsen fra dækpifterne i forruden. Hen over natten har aktivisterne nemlig været på spil i 18 byer verden over lige fra Edinburgh og London til Ontario og Paris.