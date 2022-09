Sigtelse mod 16-årig om tilslutning til nazigruppe droppet

- Jeg kan bekræfte, at statsadvokaten efter min indstilling har meddelt påtaleopgivelse i slutningen af august, siger anklager Rune Rydik fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ritzau.

At der er sket påtaleopgivelse, betyder, at sagen ikke bliver indbragt for retten, og at sigtelsen droppes.

Da de to skolekammerater blev anholdt i april og efterfølgende stillet for en dommer, blev de præsenteret for sigtelser om overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser.

Drengene havde ifølge sigtelserne sendt et ansøgningsskema til den højreradikale nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division. Her angav de ifølge sigtelserne, at de havde våbenkendskab samt kendskab til ideologien bag gruppen.