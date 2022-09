Efterforskning af 150 kostskole-sager er endt uden straffesag

Kostskolen var ejet og drevet af Aalborg Kommune og Aalborg Amt frem til 1992, hvor den lukkede.

Skolen, der lå i Christiansfeld, var hovedsageligt hjem for børn fra Aalborg. Ifølge TV2 Nord lød vidneudsagnene, at der blandt andet foregik voldtægter, ydmygelser, vold og indespærring på kostskolen.

Sagen fra Gravenshoved er ikke den eneste om påståede krænkelser på kostskoler i Danmark.

I foråret blev kulturen på Herlufsholm gransket, da TV 2 viste en dokumentar om elevers oplevelser med overgreb og mobning.

I slutningen af september sidste år kom det også frem, at 18 tidligere kostskoleelever fra Havregården i Gilleleje vil have en godtgørelse fra staten. De kræver i alt 5,4 millioner kroner. Det svarer til 300.000 kroner per person.