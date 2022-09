21-årig skal 12 år i fængsel for drab på far

Manden erkendte, at han havde udøvet volden over for sin far. Men han nægtede sig skyldig, fordi han ikke havde forsæt til manddrab, og fordi han mener, at han handlede i nødværge.

Han har selv tidligere forklaret i retten, at han har været udsat for flere voldelige angreb fra sin far, og at faren ofte lod sin vrede gå ud over ham.

Men tre dommere og otte nævninger i Vestre Landsret i Aalborg fandt, at den 21-årige havde forsæt til manddrab.

De 12 års fængsel er en stadfæstelse af byrettens dom.