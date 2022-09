Retten har strøget del af anklage i sag om statsministerdukke

- Det ville ikke have været min påstand, at det var de tiltalte, der satte ild til dukken, siger senioranklager Søren Harbo efter beslutningen.

Forsvarer Birgitte Skjødt fortalte inden rettens afgørelse om afvisning af en del af anklageskriftet, at advokaterne ønskede hele sagen afvist.

- Det er begrundet i et anklageskrift, som efter min opfattelse er mangelfuldt, sagde hun.

Dukken af statsministeren blev hængt op i en lygtepæl under en demonstration arrangeret af gruppen Men in Black lørdag 23. januar 2021.

Mændene er tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 119, der handler om trusler mod offentligt ansatte.

I anklageskriftet beskrives, at mændene skal have fremsat truslerne ved et medbringe og hænge dukken, der havde en løkke om halsen, og var påsat et foto af statsministeren.