Forsvarere kræver sag om statsministerdukke afvist

Mændene er tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 119, der handler om trusler mod offentligt ansatte.

I anklageskriftet beskrives, at mændene skal have fremsat truslerne ved et medbringe og hænge dukken, der havde en løkke om halsen, og var påsat et foto af statsministeren.

Dukken havde også et skilt, hvor der blandt andet stod: ”Hun må og skal aflives.

Nederst i anklageskriftet står ”hvorefter der blev sat ild til dukken”. Og særligt det sidste hæfter forsvarer Birgitte Skjødt sig ved.