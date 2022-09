61-årig er i livsfare efter nabostrid på Mors

- Mandens tilstand er kritisk. Han er fortsat indlagt på Aalborg Universitetshospital, hvortil han blev fragtet i en helikopter søndag, siger Poul Fink.

Politiet blev kaldt ud til stedet, der ligger nogle kilometer nord for Nykøbing Mors, omkring klokken 16.30.

En anmelder havde set den 61-årige på vejen og slog alarm.

Hvad der præcist er gået forud for overfaldet, arbejder betjente fortsat med at fastslå.

- Der har tidligere været en enkelt sag om nabostrid mellem de to parter, men om det er det, der også ligger til grund her, arbejder vi på at få klarhed over.