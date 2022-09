Kvinden har sagen igennem nægtet sig skyldig og henvist til, at pigen selv stod bag sine skader, da hun bankede sit hoved mod en skabslåge.

Det fandt hverken Retslægerådet eller obduktionserklæringen dog sandsynligt.

Pigen blev den pågældende eftermiddag dårlig efter sin middagslur, hvorefter kvinden ringede til pigens forældrene.

De bragte hende til egen læge, som straks ringede efter en ambulance. Hun overlevede dog ikke sine kvæstelser.

Forsvarer René Knudsen var efter dommen »overrasket« over udfaldet, og fortalte at kvinden »er rystet.«

»Jeg havde håbet på, at min klient blev frifundet i dag. Det er en sag, hvor jeg mener, at der er begrundet og rimelig tvivl, men det var flertallet af dommerne ikke enige i.«

Der herskede samtidig ingen tvivl om, at hans klient ville anke sagen.

»Hvad skal man ellers gøre, hvis man har hævdet og fastholder, at man ikke har gjort det barn noget? Hvem kan leve med en dom om grov vold med døden til følge? Så er man jo stemplet for livet, og det kan min klient ikke leve med, så hun er nødt til at bruge muligheden for at indbringe sagen for Vestre Landsret.«

Omvendt erklærede anklager Pia Koudahl sig for »godt tilfreds,« selvom retten ikke mødte hendes påstand om ni års fængsel.

»Straffen afspejler stadig, at man fra rettens side ser med stor alvor på det.«

Kvinden blev frifundet for drab, idet det ikke kunne bevises, at hun havde til forsæt at dræbe pigen, da hun udøvede vold mod hende.