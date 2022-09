Sanjay Shah får besked om udlevering til Danmark om en uge

Det skriver nyhedsbureauet AP mandag.

Retsmødet foregik for lukkede døre, men Shahs advokat Ali al-Zarooni oplyser til AP, at han brugte sin taletid på at forsøge at overbevise sagens tre dommere om, at Shah ikke skal udleveres til de danske myndigheder.

I Danmark venter en retssag mod Sanjay Shah. Han er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner.

Det skal være sket ved, at selskaber søgte om refusion af udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.