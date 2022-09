Afviste anklager

Ifølge den retsmedicinske vurdering døde pigen efter at have pådraget sig voldsomme skader herunder flere kraniebrud, blødninger i hjernen og brud på nakkehvirvlen efter kraftige slag.

Mens specialanklager Pia Koudahl fra Midt- og Vestjyllands Politi mente, at kvinden havde påført pigen skaderne, forklarede dagplejemoren, at pigen selv stod bag, idet hun i døgnet for dødsfaldet om formiddagen havde banket sit eget hoved gentagende gange ind i en skabslåge.

Ifølge den retsmedicinske vurdering kunne pigen »næppe« selv have påført sig skaderne. Det fastslog vicestatsobducent Ole Ingemann-Hansen under sin forklaring.

»Knogler er kroppens hårdeste materiale. Når vi konstaterer knoglebrud, så er det udtryk for, at der har været anvendt stor kraft.«

Vicestatsobducenten mente, at skaderne kunne være påført ved knytnæveslag eller slag med en genstand eller et stød mod en fast overflade »eventuelt kombineret med rysten«.

På baggrund af erklæringer fra Retslægerådet fastslår anklagemyndigheden, at skaderne med al sandsynlighed ikke kan være opstået, inden barnet blev afleveret den pågældende morgen.

Praktik i daginstitution

Den opsigtsvækkende sag har været længe undervejs.

Først i juni 2021 mente politiet, at de havde nok til at anholde og sigte kvinden. Inden da har forældrene været under mistanke, men blev senere renset for mistanke.

Politiet afhørte kvinden i dagene efter dødsfaldet og fotograferede hendes hjem. Hun blev af Herning Kommune fritaget fra sin stilling som dagplejemor, som hun havde haft siden 2017, for i stedet i januar 2020 at blive tilbudt et praktikforløb i en lokal daginstitution for 60 børn.

Her var hun indtil september 2020, hvor kommunen blev bekendt med, at politiet forventede at sigte hende i sagen.

Under retssagen er en række vidner blevet afhørt, heriblandt pigens forældre, bedsteforældre samt andre forældre, som havde børn hos dagplejemoren..

Forældrene afgav en følelsesmæssig vidneforklaring, hvor de særlig gav udtryk for frustration over, at kvinden ikke havde kontaktet 112, da pigen blev slap.

Den tiltaltes krisepsykolog, Lars Peter Andersen, blev ligeledes afhørt.

Han berettede, at han under de 18 konsultationer, han efter hændelsen havde haft med kvinden, ikke havde næret mistanke til hende.

»Der har ikke været en sprække af tvivl i mit sind om, at det hun sagde var rigtigt. Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan tale om en sag hen over 18 konsultationer, hvor man sidder og tilbageholder noget. Jeg har slet ikke haft de tanker, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at det ikke kan være tilfældet,« forklarede han ifølge Herning Folkeblad.

Der skal nu udmåles straf i sagen. Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf på fire år eller derover.