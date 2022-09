Nyt retsmøde om Sanjay Shah - men sagen kan trække ud

I Danmark venter en retssag mod Sanjay Shah. Han er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for over ni milliarder kroner.

Det skal være sket ved, at selskaber søgte om refusion af udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

Sanjay Shah nægter sig skyldig og har udtalt til Børsen, at han benyttede et hul i loven.

Sanjay Shah blev anholdt for tre måneder siden i Dubai, hvor han bor i en villa på en kunstig palmeø.

Selv hvis en dommer inden længe beslutter, at han kan udleveres til Danmark, kan processen trække ud.