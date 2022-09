Sigtet for knivstik: Det var et uheld

Det var et uheld, da en 21-årig mand lørdag aften stak sin ekskæreste i halsen med en kniv i Vejle.

Det forklarede han, da han søndag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens. Det oplyser specialanklager Anna Holm.

Manden opsøgte lørdag aften sin 20-årige ekskæreste i Jacob Gades Stræde i det centrale Vejle for at tale med hende. Han ville have hende til at genoptage deres forhold.