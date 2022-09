36-årig mand anholdt for hvidvask af 126 millioner kroner

Den 45-årige mand tilstod i Københavns Byret at have brugt såkaldte hawala-agenter til at hvidvaske penge for sine kunder.

Selv tog han omkring to procent af det beløb, han hvidvaskede.

Et hawala -netværk tillader, at man flytter pengesummer fra et sted til et andet, uden at det sker fysisk. Og uden at man kan se, hvor pengene ender.

Kunden skulle sende penge via en bankoverførsel til en hawala-agent i udlandet. En dansk agent ville så give kontanter til den 45-årige, som gav pengene videre til sine kunder.

På den måde hvidvaskede han cirka 128 millioner kroner.

Sagen har fået navne ”Operation Ozark”. Flere personer er ifølge specialanklager Susanne Bitsch sigtet og vil muligvis blive tiltalt i sagen.