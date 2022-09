To personer fængslet efter forsøg på storm af kulturfest

166 personer blev tilbageholdt, da demonstranter fredag eftermiddag forsøgte at angribe et eritreisk kulturarrangement i København.

Seks personer er lørdag blevet fremstillet i grundlovsforhør. To af dem er blevet varetægtsfængslet i 27 dage. Den ene for trusler mod en betjent. Den anden for grov forstyrrelse af offentlig ro og orden.