76-årig kvinde er død i villabrand ved Silkeborg

Politiet mener, at kvinden har fået kulilteforgiftning på grund af røgen.

De pårørende er underrettet.

Politiet skal nu finde ud af, hvad der er årsagen til branden. Det skal teknikere undersøge mandag.

Det mistænkes dog ikke, at der er foregået noget kriminelt. Umiddelbart tyder det på, at branden er opstået ved et komfur.

- Der har stået noget på et varmt komfur, og det er formentlig det, der har startet branden, siger Carsten Henriksen.