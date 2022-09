150 tilbageholdt efter uro ved fest i København

Det er strækningen mellem Vigerslevvej og Folehaven på Gammel Køge Landevej, der er afspærret, oplyste politiet tidligere på aftenen.

- Vi er til stede i forbindelse med en demonstration på Gl. Køge Landevej ved nummer 117, som udviklede sig i en voldelig retning. Vi har derfor afspærret mellem Folehaven og Vigerslevvej, skrev Københavns Politi.

Henrik Brix fortæller til Ekstra Bladet, at politiet ikke kender årsagen til konflikten, men at begge grupper har et tilhørsforhold til Eritrea.

Der er ikke oplysninger om, at nogen skal være kommet til skade.