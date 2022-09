Kunstner har fået bøde for at udstille nøgenfoto af datter

- Det er ikke sådan, at der er noget seksuelt i det billede, der er blevet udstillet, men alligevel finder man, at det indeholder en krænkelse, når det er blevet udstillet.

Han påpeger desuden, at det i retten kom frem, at der var tale om en privat udstilling for særligt indbudte.

Der var uenighed i byretten om, hvorvidt manden skulle dømmes. To stemmer var for at dømme, mens en ville frifinde.

Anklagemyndigheden havde også rejst tiltale for, at manden i to andre tilfælde skal have taget flere billeder af datteren, som kunne krænke hende. Nogle af billederne, mente anklageren, faldt inden for rammerne af børneporno.

Men den del af sagen har byretten frifundet manden for.