Politiet advarer købere af hundehvalpe efter landsretsdom

- Selv om du måske skal spare op lidt længere, før du kan købe en rask hund med alt i orden ...

I sagen er der også konfiskeret et udbytte på 312.000 kroner, hvilket er et mindre beløb, end Retten i Kolding konfiskerede.

To af de dømte er desuden blevet frakendt retten til erhvervsmæssig handel og opdræt med hunde i fem år, skriver politiet.

Da byretten afgjorde sagen i juni sidste år, blev alle tre frakendt retten til handel og opdræt. Byretten uddelte - ligesom landsretten - fængselsstraffe til to af mændene og en bøde til den tredje.

Landsrettens bøde på 60.000 kroner er dog mindre end byrettens, der lød på 100.000 kroner.

Manden, der blev idømt den længste fængselsstraf, erkendte i byretten at have købt et mindre parti hvalpe i Polen, mens de to andre har nægtet sig skyldige.