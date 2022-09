23-årig kvinde fængslet i knap to uger i drabssag på Djursland

Det er anden gang på kort tid, at kvinden er blevet anholdt og stillet for en dommer i drabssagen.

Hun blev første gang anholdt og sigtet i sagen den 18. juli i år sammen med tre andre personer.

Dommeren i sagen fandt dengang ikke grundlag for at fængsle hende, hvorfor hun blev løsladt. Sigtelsen for manddrab blev dog opretholdt og onsdag formiddag blev hun så anholdt på ny.

- Vores omfattende efterforskning har nu ført til, at vi vurderer, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 23-årige, udtaler politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi sendt ud torsdag morgen.