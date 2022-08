En kvinde er død af de skader, hun pådrog sig, da hun lørdag blev påkørt af en spiritusbilist ved Storebæltsbroens betalingsanlæg.

Det oplyser politikommissær Tom Stysiek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

En herboende polsk mand er varetægtsfængslet for at have forårsaget ulykken. Han vil ifølge Ekstra Bladet også blive sigtet for uagtsomt manddrab.