Tiltalt for landsforræderi: Fortryder sin tilslutning til Islamisk Stat

Forinden var han gledet ud i kriminalitet og havde skaffet sig et våben. Han led af paranoide forestillinger og troede for eksempel, at hans mor ville forgifte ham, og at hans brødre ville slå ham ihjel, kommer det frem.

Særligt religiøs var han ikke. I moskéen kom han kun hver tredje måned.

Disse og andre oplysninger kommer frem i onsdagens retsmøde, hvor hans detaljerede tilståelse under et lukket retsmøde i januar bliver læst op.

Via en brors kammerat fik han kontakt til Den Frie Syriske Hær, FSA, der bekæmpede præsident Assad. Opholdet varede kun et par dage, før han kom videre til den islamistiske bevægelse Jund al-Aqsa. Det er en slags lillebror til Jabbat al-Nushra, som han også tilsluttede sig, har han tidligere forklaret.