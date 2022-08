Mand fortalte ikke om overgreb og fratages nu statsborgerskab

I 2015 blev manden meddelt indfødsret og var nu dansk statsborger. Men året efter blev han sigtet i en sag om overgreb mod en mindreårig. Overgrebene strakte sig helt tilbage til 2006, og i 2017 afsagde Østre Landsret endelig dom i sagen: tre års fængsel.

Med landsretsdommen lå det altså fast, at manden havde begået kriminalitet forud for sin ansøgning i 2013, hvilket han jo ellers hævdede ikke at have gjort.

Siden er indfødsretsloven blevet strammet flere gang, og 1. maj i år trådte en bestemmelse i kraft, hvor det fremgår, at man skal miste statsborgerskabet, hvis man i forbindelse med ansøgningen har afgivet urigtige oplysninger.