Brøndby-fan skal være en uge mere i arrest i trøjesag

Manden erkender, at han flåede et halstørklæde af en FCK-fan, og at han tvang to andre til at tage deres FCK-trøjer af.

Derudover er han sigtet for et tredje tilfælde angående en trøje, men her mener han, at der må være tale om en anden gerningsmand.

Da han blev fremstillet i retten tidligere i august, fortalte han, at han var sur over nederlaget, og at der i S-toget efter kampen opstod dårlig stemning. Det slog klik, da nogle unge FCK’ere råbte ”god tur hjem”.

I sigtelsen hedder det, at han tog trøjer og halstørklæder som ”trofæer”, men det afviser han.

Anklagerfuldmægtig Kristian Buskov fortalte onsdag i retten, at man siden fængslingen 11. august har kigget videoovervågning igennem fra S-toget og fra en taxa, som den 25-årige efterfølgende var med.