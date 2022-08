Første straffesag om landsforræderi kaldes vanvittig alvorlig

Dommeren ønsker derimod ikke at træffe afgørelse onsdag. Det skyldes blandt andet den helt sjældne brug af paragraf 101 i straffeloven. Dommen afsiges onsdag i næste uge.

Jacob El-Ali får det sidste ord:

- Dengang jeg rejste derned, var jeg i en helt anden psykisk tilstand, siger han.

- Jeg er taknemmelig for at komme hjem og for at være hjemme nu.

I lang tid forsøgte han at komme over grænsen fra Syrien til Tyrkiet. Han ønskede at blive anholdt.

Det var i godt halvandet år fra årsskiftet 2015 til 2016, at han begik landsforræderi, har han tilstået.

I retsmødet møder flere familiemedlemmer op, så der må hives ekstra stole ind i lokalet. Fire efterforskere fra politiet overværer også, hvad der foregår, og tre betjente passer på den sortklædte Jacob El-Ali.