Ældre mand på Bornholm fængslet i sag om våben

Ud over at have overtrådt den grove våbenbestemmelse er manden også sigtet for andre overtrædelser af våbenloven. Blandt andet har han ifølge sigtelsen uden politiets tilladelse været i besiddelse af 19 andre rifler eller geværer.

Derudover lå han inde med 1208 stykker ammunition og en dåse tåregas.

Manden blev anholdt tirsdag formiddag klokken 09.31, og i løbet af tirsdagen vurderede anklagemyndigheden, at der var grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet.

Han blev derfor stillet for en dommer onsdag morgen klokken 08.30 i Retten på Bornholm, som ligger i Rønne. Her vurderede dommeren, at manden på fri fod ville kunne lægge hindringer for politiets efterforskning, og derfor blev han fængslet.