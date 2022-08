Der har aldrig været så mange politibetjente som nu

- Jeg synes, vi har underprioriteret politiet i for lang tid. Vi har særligt et ønske om at styrke nærpolitiet. Altså de betjente, vi kender fra lokalsamfund og nærpolitistationer.

- Men også den mere specialiserede efterforskning, fordi jeg synes, at der er nogle i toppen af kransekagen i for eksempel den organiserede kriminalitet, som er sluppet for at blive stillet for en dommer, siger ministeren.

Han kalder det naturligt, at politistyrken vokser, når befolkningstallet gør det.

I 1940 var der gennemsnitligt 4675 betjente i Danmark, og i de følgende årtier steg antallet af politibetjente støt.