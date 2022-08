Dødsensfarligt smugleri til Grønland fortsætter

Tragisk og trist siger vicepolitiinspektør Johan Westen om udviklingen.

- Det her er ikke et hovedstadsproblem, for vi kan se, at smuglerne har billetter til hele kysten. Så man kan regne ud, at det her påvirker hele landet og generelt forstærker de misbrugsproblemer, vi allerede kæmper med rundt omkring i hele Grønland, siger han i pressemeddelelsen.

I juni døde en 33-årig mand i et fly fra København til Kangerlussuaq.

Indpakningen af den narkotika, han havde slugt, var ikke helt tæt, og derfor kunne stoffet trænge ud i mandens krop, har politiet tidligere oplyst.