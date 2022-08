76-årig bornholmer sigtes for at have 20 rifler i sit hjem

En 76-årig mand er blevet sigtet for ulovligt at have været i besiddelse af flere skydevåben.

Det oplyser Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Manden er sigtet for under særligt skærpende omstændigheder på sin bopæl at have været i besiddelse af en halvautomatisk riffel og et skarpladt magasin hertil.