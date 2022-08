Mand anklaget for adskillige voldtægter af partnere

Overgrebene skete, blandt andet mens hun sov. Andre gange græd hun og bad manden om at stoppe, fremgår det af anklageskriftet.

Manden er desuden anklaget for at true med at brænde hendes fars hus ned og for at have sagt, at han ville anmelde hendes svoger for at ryge hash, hvis ikke hun makkede ret.

Den tredje kvinde blev ifølge anklagemyndigheden udsat for mandens overgreb gennem en periode fra begyndelsen af 2017 og frem til 29. juli 2020.

Ofte blev hun slået og udsat for halsgreb. Han urinerede hende også i munden, lyder det i anklageskriftet.

Han skulle i øvrigt have sagt til kvinden, at hvis ikke han kunne få deres datter, så skulle ingen have hende, og derudover skal han have truet hende med sprøjte steroider ind i hende og tvære hendes ansigt rundt i glasskår på gulvet.