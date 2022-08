62-årig idømt et års fængsel for brandstiftelse på rådhus

Manden meldte sig selv til politiet dagen efter ildspåsættelsen.

I grundlovsforhøret forklarede han, at han fortrød sin handling, der bundede i, at han var utilfreds med kommunens ageren over for ham i hans boligsøgning.

Da sagen mandag blev behandlet ved Retten i Helsingør, var han foruden brandstiftelse tiltalt for flere tilfælde af hærværk, for at have skubbet en kvinde omkuld og for at spytte en betjent i ansigtet.