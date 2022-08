Kvinde dømt til psykiatrisk behandling for fire drabsforsøg

Af mentalerklæringen fremgår, at kvinden op til overfaldene led af stress og søvnproblemer, og at hun følte sig træt og forvirret.

Ifølge JydskeVestkysten fremgår det også, at hun havde vrangforestillinger om at tage sit eget liv, men at hun forinden skulle slå sine familiemedlemmer ihjel for at redde dem fra verdens pinsler.

Mentalundersøgelsen konkluderer, at hun under hændelsen har en psykotisk depression, og at hun var sindssyg i gerningsøjeblikket, skriver JydskeVestkysten.

Anklageren ville ifølge jv.dk have hende idømt en anbringelsesdom. Det indebærer, at retten skal tage stilling til, om hun kan komme på fri fod, når lægerne vurderer, at hun er rask.