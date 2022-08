Det var meningen, at dommen til den 35-årige også skulle falde mandag. Men straffen eller sanktionen mod ham afgøres først ved et retsmøde den 28. september. Årsagen er, at en mentalundersøgelse endnu ikke er klar.

Med ændringen i loven er der dog lagt op til en hårdere straf, og da sagen er blandt de allerførste, kom dommeren med en opfordring forud for procedurerne.

- Bestemmelsen er ganske ny. Tanken var, at man ville skærpe strafudmålingen med en tredjedel.

- Derfor beder jeg anklager og forsvarer om at redegøre for ændringerne og belyse, i hvilket omfang man vil påberåbe aldersforskel som skærpende omstændighed. Var det udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed? Er det grooming?, lød det i retten.

Grooming er et engelsk begreb. Det betyder, at en krænker opbygger en relation til et barn med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Sagen er rejst som en domsmandssag. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på under fire års fængsel. Årsagen er, at der ifølge sagens parter har været tale om ”frivillig sex”.

Manden har nægtet sig skyldig i forholdet.